Piazza vietata ai neo-fascisti? Cgil, Cisl e Uil dicono di sì. FI: "Solo per distrarre i cittadini"

Con la decisione di interdire l'uso di piazza Saffi a movimenti di ispirazione neofascista da parte del Comune di Forlì, tramite un'apposita delibera di giunta, si apre il dibattito in città sul provvedimento e sulla sua potenziale efficacia. Un sostegno alla delibera viene dal mondo sindacale. Paride Amanti, Vanis Treossi e Luigi Foschi, segretari di Cgil, Cisl e Uil sottolineano “l’importanza della scelta della Giunta Comunale come prima risposta all’appello con cui i tre Sindacati Confederali e tante altre associazioni e partiti politici avevano indetto la manifestazione 'No al fascismo' dell’ 11 dicembre, in risposta ai fatti di Piazza della Misura dell’ 8 dicembre scorso. Ci auguriamo che questo impegno sia esteso a tutti i Comuni della Provincia, come peraltro già fatto da Cesena e Santa Sofia”. Continua la nota: “Siamo consapevoli che il fascismo si combatte affermando principi e valori della nostra Costituzione, certi che l’antifascismo deve essere coniugato con la giustizia sociale”. Intanto sta continuando la raccolta di firme “Mai più fascismi” e che anche in occasione della ricorrenza del 1° maggio sarà possibile firmare l’appello.

Forza Italia

Di parere ben diverso Fabrizio Ragni, capogruppo di Forza Italia in Consiglio: “La giunta comunale di Forlì ha approvato una delibera sulla concessione di piazza Saffi limitandole a manifestazioni che – letteralmente - “non rappresentino strumenti di celebrazione e propaganda al fascismo e al nazismo, che non perseguano finalità antidemocratiche e che non incitino alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi e nazionalisti”. E' un provvedimento che sconfina nell' incostituzionalità visto che si addentra in un terreno già regolato dalla Costituzione stessa e da consolidate sentenze giurisprudenziali che garantiscono il diritto di manifestare il libero pensiero. Il sindaco Drei, per nome della sua giunta, azzarda in realtà un provvedimento illiberale, propagandistico, fazioso e indirizzato ad alimentare il conflitto politico-sociale, ricostruendo un anacronistico antagonismo anti e pro fascisti lontano dalla storia e soprattutto dalla cronaca della nostra realtà politica attuale".

“Per non parlare del fatto che quando Drei parla di fantomatici fascisti in piazza Saffi, proprio all'indomani delle celebrazioni in memoria di Roberto Ruffilli, studioso e senatore democristiano ucciso per mano dei terroristi comunisti delle Brigate rosse, si dimentica del comunismo alla Pol Pot o dello stalinismo delle 'purghe' e dei gulag che pure milioni di morti hanno mietuto e che ancora oggi contano fedelissimi nostalgici”, aggiunge Ragni. “I limiti sulla concessione di piazza Saffi altro non sono che una temeraria arma di distrazione di massa, ideata forse per far dimenticare ai cittadini l'operato della stessa giunta Drei, la peggiore dal dopoguerra ad oggi, e far dimenticare l'infornata di tasse e di multe che si prospettano per i nostri concittadini in chiusura di mandato”, conclude l'esponente azzurro, che promette “battaglia democratica” per impedire che: “questa giunta scassata, evocando fascisti e nazisti inesistenti, con un provvedimento liberticida e antidemocratico si arroghi il diritto di attribuire la patente di “buoni” e”cattivi” agli avversari non graditi per fini strumentali ad interessi politici di parte”.

Lega Nord

“Non c’è nessun segnale che possa giustificare questa chiamata alle armi anti fascista, tantomeno attraverso l’adozione di delibere di Giunta che sfiorano l’incostituzionalità", afferma il consigliere comunale della Lega e capogruppo Daniele Mezzacapo, che etichetta l’interdizione di piazza Saffi a movimenti di ispirazione neofascista “l’ultima spiaggia della sinistra forlivese che, a corto di argomenti, non ha avuto nemmeno il coraggio e l’onestà politica di portare all’attenzione del dibattito consiliare un argomento tanto delicato quanto scivoloso dal punto di vista giurisprudenziale, come quello del divieto di fruizione di spazi pubblici a presunti movimenti antidemocratici e di matrice filo fascista. È chiaro che ad avere la meglio è stato il timore e la consapevolezza di sprofondare in un pantano di contraddizioni".

"Siamo comunque curiosi di sapere chi siano i destinatari di questo ‘audace’ provvedimento che ha impegnato le acute menti dell’amministrazione Drei - chiosa Mezzaccapo - peccato a che questi richiami rispondano a singhiozzo solo certi nostalgici dell’antifascismo militante e che, cosa più importante, simili decisioni tolgano tempo ed energie alla risoluzione dei veri problemi di questa città. I nostri timori, che dovrebbero essere anche quelli della Giunta Drei, sono infatti rivolti ad altro. Non certo al fiabesco reflusso neofascista. La mancanza di lavoro, la crescita dei reati, la crisi in cui versa il nostro centro storico, l’emergenza sicurezza; queste sì che dovrebbero essere le priorità di governo della Giunta Drei e non il tragicomico tentativo di rinobilitare i compagni forlivesi, quei pochi sopravvissuti, contro l’immaginario pericolo fascista".

Ugl

Per Filippo Lo Giudice, segretario provinciale del sindacato confederale Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, "il divieto proposto dalla giunta comunale di Forlì all'utilizzo di piazza Saffi per manifestazioni che si richiamino al fascismo o al nazionalismo altro non è che una indebita restrizione delle libertà individuali tutelate dalla Costituzione. Con l'aggravante che mentre il Paese ed anche la nostra città sono alle prese con gli effetti di una grave crisi economica e sociale e mentre la stessa piazza Saffi è occupata da nullafacenti, spacciatori ed immigrati anche irregolari, l'amministrazione comunale decide di sviare l'attenzione dell'opinione pubblica con provvedimenti di facciata e illiberali. Riteniamo che il sindaco Davide Drei, in forza delle leggi già esistenti e vista l'autorità che per il controllo dell'ordine pubblico ricade su altri soggetti (prefetto, questore, comando dei carabinieri e altri) abbia mosso un'indebita ingerenza, per allontanare dalle priorità di una giunta ad oggi inconcludente, le vere emergenze della nostra città: la lotta alla disoccupazione, il controllo dell'immigrazione clandestina, l'avanzata della criminalità che ruba e saccheggia abitazioni, negozi e imprese. Pensi a governare il sindaco Drei, e rinunci a cavalcare con ridicoli e anacronistici divieti la spirale dell'odio sociale per alimentare lo scontro ideologico fra opposte fazioni. In questa fase storica non se ne sente proprio il bisogno".