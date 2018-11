"Piazze d'incanto", si cercano collaborazioni per la valorizzazione del centro durante le festività natalizie

Pubblicato un avviso per la ricerca di collaborazioni per la valorizzazione del centro durante le festività natalizie. L'avviso è rivolto a tutte le realtà pubbliche e private che intendano proporre iniziative, in particolare esperienze, eventi e attività ludico-culturali da realizzarsi nella Casetta di Cristallo in Piazzetta San Carlo. I soggetti interessati devono compilare la scheda di candidatura e farla pervenire al Comune di Forlì, entro le 12 di lunedì 12 novembre con le seguenti modalità: trasmissione via email all'indirizzo: centrofamiglie@comune.forli.fc.it, richiedendo conferma di lettura; consegna (a mano, via corriere o via posta) in busta chiusa recante la dicitura "Proposte per la Casetta di Cristallo" al Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, viale Bolognesi, 23.

Il Natale che verrà

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato il progetto "Piazze d'Incanto", che animerà il centro storico durante le festività natalizie. Il programma sarà stilato dalla "Fiera di Forlì", che si è aggiudicata il bando per la programmazione delle manifestazioni in centro storico per i prossimi due anni. Il progetto, si legge nella delibera di giunta, "prevede l'installazione di arredi natalizi giganti". E' previsto inoltre "l'allestimento di una illuminazione di Piazza Saffi aggiuntiva". Le luminarie si accenderanno il 25 novembre, che coincide con le celebrazioni di Santa Caterina, e si spegneranno il 6 gennaio.

Tutti i corsi principali verranno allestiti con luminarie fatte di stelle, personalizzate a seconda della grandezza del corso e delle caratteristiche della via. L'albero di Natale svetterà in Piazza Saffi e si illuminerà a festa dall'8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Accanto sarà installata la pista di pattinaggio, che entrerà in funzione, condizioni atmosferiche permettendo, il 20 novembre. Saranno inoltre presenti "la tradizionale giostrina dei cavalli (che sarà allestita in Piazza Saffi, ndr), una serie di installazioni temporanee e di interventi che costituiscono senz'altro strumenti di ulteriore valorizzazione e qualificazione di quello che è il luogo d'incontro più importante dei forlivesi".