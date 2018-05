Picchia da decenni l'anziana madre di 89 anni: finalmente viene arrestato

Un 55enne, già noto alle forze di polizia, è stato portato in carcere in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Dal lontano 2005 l’uomo, sistematicamente, metteva in atto una condotta violenta con tanto di minacce, percosse e totale disinteresse verso l’anziana madre, che attualmente ha 89 anni. La donna era c”ostretta a subire un regime di vita degradante, doloroso ed avvilente nonché ad essere ridotta in una condizione psicologica di grave prostrazione e gravemente lesiva della propria sfera morale.”

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del tribunale di Forlì a conclusione di un’articolata attività di indagine condotta dalla sezione della locale squadra mobile che scaturiva dalla segnalazione di un medico della locale unità ospedaliera. Il 16 febbraio del 2018 la signora si è infatti presentata in ospedale per una programmata visita medica: nell’occasione il dottore ha notato una vistosa ecchimosi all’occhio destro, conseguente dell’ennesima aggressione subita dal figlio convivente.

Nonostante la donna si sia rifiutata di sporgere formale denuncia, la locale squadra mobile si è mossa fino all’arresto dei giorni scorsi. Sono stati recuperati tutti gli accessi al pronto soccorso ed i referti medici che hanno evidenziato come la stessa in passato fosse stata ricoverata per patologie tipiche di chi risulti essere vittima di aggressioni fisiche. L’indagine è stata condotta dal sostituto procuratore Filippo Santangelo.