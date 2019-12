Picchia il vicino di casa con un mattarello nel corso di un litigio condominiale: donna denunciata

La lite condominiale è finita con un mattarello usato come "arma" per picchiare il vicino. La volante della Polizia è dovuta intervenire venerdì mattina per placare gli animi in via Bainsizza, a forlì, dove è avvenuta una lite tra un uomo e una donna per l'utilizzo degli spazi comuni, usati in particolare dalla donna come area in cui stendere i propri panni ad asciugare. Un uso improprio che non è andato giù al vicino che ha protestato per la difficoltà a passare nel corridoio usato come "lavanderia". Dalle parole si è presto passato ai fatti, la donna - una marocchina di 52 anni - è quindi rientrata in casa ed è uscita di nuovo brandendo un mattarello di un metro e mezzo di lunghezza. L'oggetto è stato usato come bastone per picchiare il vicino, 48 anni, che si è scansato, evitando così il colpo ma non del tutto. L'uomo è stato attinto di striscio su un braccio. La polizia ha proceduto alla denuncia della donna.