Un incubo durato 18 anni: scappa dopo l'ennesima aggressione e denuncia il compagno

Un incubo durato ben 18 anni. I Carabinieri di Meldola hanno arrestato un 46enne cesenate accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La compagna, infatti, dopo l'ennesimo episodio di violenze si è decisa a scappare dalla loro abitazione e a rifugiarsi da un'amica a Meldola, che vedendo le condizioni in cui l'uomo l'aveva ridotta l'ha convinta ha sporgere denuncia. La vittima, una 54enne, è stata poi trasportata in ospedale da dove è uscita con una prognosi di 15 giorni, con anche la perforazione di un timpano. Durante l'ultimo episodio di violenze, infatti, il compagno l'avrebbe colpita più volte con un bastone e presa a calci per ore. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, mentre la donna è stata portata in una struttura protetta.