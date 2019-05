Montone e Ronco, la piena è passata: cala il livello dei fiumi. Ecco come si è svegliata Villafranca

Il cielo concede una tregua. Non piove più, anche se le previsioni meteo indicano un nuovo peggioramento per la mattinata di mercoledì ed altre possibili precipitazioni per il weekend. Si guarda con attenzione al livello idrometrico dei fiumi, finamente in diminuzione. Nella zona di Villanfranca e San Martino di Villafranca la piena del Montone è arrivata lunedì pomeriggio alle 17, quando il flusso ingrossato del corso d'acqua ha toccato un picco d'altezza di 8,47 metri (rivelamento a Ponte Braldo).

E proprio in quel momento che il Montone ha rotto gli argini, invadendo i campi e poi una parte della Lughese. In serata si è lavorato con i sacchi di sabbia per contenere i disagi e proteggere case e attività dall'invadenza dell'acqua. Con l'abbassarsi del livello è pian piano diminuita la paura tra gli abitanti: martedì mattina alle 7 il livello idrometrico era a 7.21 metri, ancora sopra il livello "arancione" (la soglia scatta a 6,50 metri, quella gialla a 4,5 metri).

Ma gli effetti della piena sono ancora evidenti, con l'acqua ancora presente nelle strade ed in alcune abitazioni. Via Lughese, da Ponte Vico, via Tredici Novembre (da via Dei Prati fino a via Lughese) e via Ghibellina sono ancora chiuse al traffico. Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale. Martedì le scuole nelle due frazioni resteranno chiuse.

E' sceso sotto il livello "arancione" il Ronco, dopo il picco di 7,30 metri registrato lunedì alle 18. Martedì alle 7 il livello dell'acqua era a 5,66 metri. Nelle zone vicine al Ronco si sono registrati allagamenti in via Della Grotta e nel parco parrocchiale San Giovanni. L'allerta "rossa" diramata dalla Protezione Civile si concluderà alla mezzanotte di martedì.