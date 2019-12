Piene dei fiumi, è possibile raccogliere il legname accumulato: basta una comunicazione al Servizio Area Romagna

Viste le sempre più frequenti ed eccezionali avversità atmosferiche che causano repentini e violenti livelli di piena anche nei corsi d’acqua del territorio forlivese, il Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha rinnovato per il 2020 l’autorizzazione, per uso familiare (personale e domestico), alla raccolta manuale del legname caduto nell’alveo o trasportato in prossimità delle sponde in aree demaniali dei bacini idrografici dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco, Bevano e affluenti, con esclusione dei tratti arginati.

Basta inviare una semplice comunicazione scritta alla sede di Forlì del Servizio Area Romagna della Regione (via delle Torri 6 – 47121 Forlì; email stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it) e per conoscenza al Comune territorialmente interessato. Nella comunicazione si dovranno indicare il nominativo del richiedente e il relativo indirizzo e numero di telefono; il corso d’acqua, la località e il tratto interessati; il periodo in cui si svolgerà la raccolta.

Analoghe autorizzazioni riguardano anche gli altri bacini idrografici di competenza del Servizio Area Romagna, nel cesenate, ravennate e riminese.

Restano invariate le modalità di autorizzazione per la manutenzione di porzioni di pertinenze demaniali per le quali i proprietari confinanti intendono procedere al taglio di vegetazione arborea e arbustiva. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Servizio Area Romagna a seguito di apposita e specifica domanda.