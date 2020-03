Coronavirus, il sindaco di Rocca San Casciano in "quarantena": ha avuto contatti col caso positivo

Il sindaco di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti, in quarantena insieme ad altre undici persone. Il primo marzo scorso, prima che iniziasse l'emergenza anche nel territorio Forlivese, il primo cittadino ha infatti partecipato ad una cena di compleanno alla quale aveva partecipato anche un uomo di 61 anni, risultato positivo al coronavirus. In isolamento sono finite complessivamente tre famiglie. Nessuna delle dodici persone ha manifestato sintomi come tosse, raffreddore o febbre. Il 61enne manifesta invece lievi sintomi. Quello del rocchigiano è il 18esimo caso di positività nel Forlivese.

"La persona - comunica Lotti - si trova in isolamento fiduciario a casa, non presentando alcuna complicazione o necessità di cure ospedaliere. Come previsto dal protocollo la persona sarà quotidianamente monitorata dalle autorità sanitarie nel proprio domicilio e le stesse contatteranno eventuali persone venute in contatto con il paziente".

"Invitiamo la cittadinanza a mantenere un atteggiamento serio e responsabile senza alimentare inutili allarmismi, come peraltro dimostrato in questi giorni e a rispettare la privacy delle persone coinvolte - prosegue il primo cittadino -. L'amministrazione comunale augura una pronta guarigione al cittadino, raccomandando a tutti la scrupolosa osservanza alle pratiche di igiene già ampiamente comunicate e alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".