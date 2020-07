Pietro Zangheri, 33 nuovi soci azionisti per la casa di riposo. Sabato si riunisce l'assemblea

Sabato alle 9.30 si terrà l'assemblea dei soci azionisti della casa di riposo "Pietro Zangheri" di Forlì. "L'assemblea - spiega la presidente Wilma Vernocchi - si riunisce una volta all'anno ed ogni tre anni, come in questa occasione, i soci sono chiamati ad eleggere il proprio rappresentante per il consiglio d'amministrazione, che a sua volta, affiancherà due membri del Comune e due della Fondazione Carisp di Forlì". La Zangheri annoverà 189 membri ed ha deliberato l'ingresso di 33 nuovi soci azionisti.

Benefattori, ma anche nomi di spicco e sette musicisti. Nell'elenco compaiono Mario Proli, Raffaele Acri, Vincenzo Balzani, Francesca Strocchi, Elvio Bellini, Paolo Benedetti, Claudio Cecchi, Quinto Cappelli, Anna Maria Cortini, Davide Dell'Amore, Fausto Fiorentini, Franco Giulia, Alioscia Marabini, Massimo Martino, Luca Morigi, Fausto Pardolesi, Fabio Pezzani, Delio Piccioni, Giancarlo Biserna, Marco Buli, Riccardo Chiesa, Marisa Rossi, Elena Salvatori, Carmine Severi, Tonino Simoncelli, Saverio Simeone, Giancarlo Tedaldi, Roberto Toscano, Ulisse Tramonti, Elisa Venturini, Marco Viroli, Gian Carlo Venturini e Pietro Zangheri.

All'ordine del giorno è previsto tra l'altro la relazione del presidente, la relazione finanziaria e morale relativa al 2019 dei segretari e direttore, la presentazione dei nuovi azionisti da parte del Consiglio d'amministrazione e la nomina del rappresentante in Consiglio direttivo.