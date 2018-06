Pieveacquedotto: musica e danze con l'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli

Domenica alle ore 20.00, presso l'antica Pieve di Santa Maria in Acquedotto, via Ca' Mingozzi 9, Forlì, l'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, la più grande formazione da ballo folk della Romagna, diretta da Davide Castiglia, terrà un concerto in uno dei più bei luoghi della campagna forlivese. La formazione musicale forlimpopolese, è composta da un numero variabile fra i 20 ed i 30 elementi e vede fianco a fianco allievi e musicisti già esperti. È composta da violini, violoncelli, flauti, basso, fisarmoniche, organetti, chitarre, percussioni e voce, e proporrà musiche tradizionali del nostro paese, della Francia, della Germania, dell'Irlanda. Inoltre, attraverso la cultura zingara e quella ebraica è capace di raccontare la eterogenea ricchezza e la trascinante bellezza delle loro musiche etniche.

L'inziativa è inserita nel contesto della rassegna "Antica Pieve. Estate in musica", otto concerti dal 31 maggio al 2 agosto organizzati dall'Associazione Culturale Antica Pieve, dal Comitato di Quartiere e dalla locale Parrocchia.



Durante il corso della serata sarà possibile visitare e ammirare la Pieve di Santa Maria in Acquedotto splendidamente conservata e recentemente restaurata. Notizie sul monumento potranno essere ricavate dalla pubblicazione "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna" di Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli, che verrà consegnata in omaggio ai partecipanti.

Partecipazione libera. Al termine momento conviviale.