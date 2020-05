Piovono piumini dai pioppi, tre piccoli incendi in poche ore

Tre interventi dei vigili del fuoco di Forlì, nel pomeriggio di lunedì, per bloccare altrettanti incendi che sono scaturiti dal rogo dei piumini dei pioppi, che in questi giorni stanno dando il caratteristico aspetto "cotonato" a prati e sentieri dei giardini in cui sono presenti queste alberature. Essendo piuttosto infiammabili i "pappi" (questo il nome dei batuffoli che svolazzano col vento e si depositano sui fili d'erba) possono propagare velocemente anche un piccolo incendio, a sua volta alimentato dal vento. Due squadre dei vigili del fuoco sono così intervenute al parco urbano di Forlì "Franco Agosto", nell'area di Galliano di viale Roma e a Meldola per bloccare piccoli roghi che si sono tutti originati nello stesso modo. Le fiamme hanno colpito sterpaglie basse, producendo danni limitati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.