Molte famiglie rinunciano al mare, è boom di piscine in giardino. I rivenditori: "E' il prodotto dell'anno"

Un nuovo collo di bottiglia, dopo il caso delle biciclette, investe ora un diverso mercato, quello delle piscine, in particolare quelle fuori terra. Da circa un mese infatti le richieste per questo tipo di piscine, che richiedono minori lavori e anche un minore investimento, sono salite in modo esponenziale. Ci sono molte ragioni per acquistare una piscina in un periodo come questo, fra lockdown, distanze di sicurezza, obbligo di mascherine e gel disinfettanti. Soprattutto se in questi mesi si sono tenuti i figli in casa fra quattro mura, al primo affacciarsi del bel tempo è sorto il problema: come far svagare i bambini durante le lunghe giornate estive? E fra un bonus vacanze dalle modalità farraginose e la preoccupazione di dover gestire bambini pieni di energia in spiaggia, evitando che tocchino ovunque e che violino distanze di sicurezza, la soluzione più semplice è quella di portare la frescura dell'acqua nel giardino di casa, o sul terrazzo nel caso sia dotato di un'ampia metratura.

"Le piscine sono il prodotto di quest'anno – annuncia Nina, la caponegozio del Brico Io di via Golfarelli. – I rifornimenti sono stati fatti sulla base delle vendite dell'anno scorso, ma non era stato messo in conto questo guaio del coronavirus, e i rifornimenti scarseggiano, anche perché noi siamo un negozio di fai da te e vendiamo piscine fuori terra come prodotto stagionale fra molti altri. Abbiamo terminato le scorte per le piscine più grandi. Le spese si aggirano intorno a un massimo di 400 euro per piscine di pochi metri, e parliamo sempre di famiglie con bambini." Anche Zannoni s.r.l., rivenditore di piscine di due marche distribuite a livello nazionale, è stato sommerso di richieste: si parla addirittura di consegne previste per novembre, tanto è il volume degli ordini.