Corso Garibaldi, il rosso della pista ciclabile sempre più sbiadito: "Va messa in sicurezza"

La sicurezza della pista ciclabile di Corso Garibaldi al centro di una segnalazione di Patrizia Garelli, dell'associazione Forliperbene, ai candidati sindaci di Forlì. "Fu realizzata 5 o 6 anni fa e da allora non è stato fatto nulla per mantenerla visibile - premette - e sia agenti atmosferici che lavori stradali, hanno in certi punti addirittura cancellato il colore della pista ciclabile e la riga bianca che la delimitava".

"Succede che le auto con direzione da Schiavonia a Piazza Saffi ignorando la segnaletica verticale, spesso invadono la pista ciclabile senza il minimo rispetto di chi giustamente in bici va nella direzione opposta - prosegue Garelli -. Non ho mai visto sanzionare questo comportamento. Ora visto che quella riga bianca è importantissima perchè sancisce il diritto per i ciclisti di essere li, prima che succeda un incidente dove il ciclista è la parte più debole, chi è tra i candidati alla carica di Sindaco, che assicurerà la manutenzione dovuta a questo manufatto?"