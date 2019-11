Natale, a breve si pattinerà sul ghiaccio: novità per le scolaresche

In città si comincia a respirare già l'atmosfera del Natale. Vuoi per le vetrine dei negozi addobbate a festa, vuoi per i primi panettoni, pandori e torroni che fanno bella mostra di sè negli scaffali di supermercati, bar e pasticcerie. Ma si intuisce che il Natale è alle porte per l'allestimento in Piazza Saffi della pista di pattinaggio sul ghiaccio. E' confermatissimo l'ormai tradizionale appuntamento sui pattini nel cuore della città e anche quest'anno l'impianto sarà gestito da Riccardo Farneti insieme al fratello Ronni. Condizioni atmosferiche permettendo la prima occasione per calzare le lame e disegnare piroette sulla superficie ghiacciata è per sabato 23 novembre.

I lavori nonostante la pioggia caduta abbondante nei giorni scorsi proseguono alacremente per completare il montaggio della struttura, dalle dimensioni di 30 per 15 metri. Tra le novità anche la possibillità alle scolaresche di fare educazione fisica pattinando. Lo scorso anno il bilancio fu più che positivo, favorito non solo dalle condizioni meteo, ma anche dal Mercatino di Natale in piazza e dalle luminarie show.

L'amministrazione mercuriale punta molto sulle festività natalizie, con un investimento di oltre 200mila euro tra luminarie ed eventi in centro storico, che saranno gestiti dalla Fiera di Forlì. Ed in Piazza torneranno anche gli chalet di legno che ospiteranno i tradizionali mercatini, con prodotti d'artigianato, addobbi e golosità. Lunedì è scaduto il bando per le iniziative per i bambini in programma in Piazzetta San Carlo, che anche quest'anno ospiterà la Casetta di Cristallo.