Il Natale si avvicina, prendono il via i lavori in piazza per realizzare la pista di pattinaggio

Hanno preso il via in piazza Saffi i lavori per la realizzazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio che, come da diversi anni a questa parte, farà divertire grandi e piccini per tutto il periodo natalizio e anche per buona parte di gennaio. Le luminarie si accenderanno il 25 novembre, che coincide con le celebrazioni di Santa Caterina, e si spegneranno il 6 gennaio. Tutti i corsi principali verranno allestiti con luminarie fatte di stelle, personalizzate a seconda della grandezza del corso e delle caratteristiche della via. L'albero di Natale svetterà in Piazza Saffi e si illuminerà a festa dall'8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Accanto sarà installata appunto la pista di pattinaggio, che entrerà in funzione, condizioni atmosferiche permettendo, il 20 novembre. CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTE LE NOVITA’ DEL NATALE 2018 IN CENTRO A FORLI’