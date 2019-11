Forlimpopoli si regala per le festività di Natale la pista di pattinaggio. Entusiasmo sui social

L'Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese è al lavoro al fianco dell'amministrazione comunale artusiana nell'allestire un ricco programma per le festività natalizie. La prima novità sta già facendo i giri dei social, raccogliendo l'entusiasmo dei cittadini sul gruppo "Sei di Forlimpopoli se...": per la prima volta si pattinerà sul ghiaccio anche a Forlimpopoli. La pista sarà allestita davanti al Palazzo delle Poste, in Largo Paolucci De Calboli e presumibilmente entrerà in funzione nel weekend dell'Immacolata insieme alla serie di appuntamenti che animeranno il Natale artusiano. Tra le novità la presenza di bancarelle di artigiani e cibo di strada, ma le idee in cantiere sono ancora in fase di definizione. Svetterà in Piazza Garibaldi l'albero, mentre gli addobbi saranno finanziati dagli esercenti del centro storico. Non mancheranno momenti musicali e animazioni per bambini. Al fianco del Comune e dell'Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese ci saranno diverse associazioni del territorio.