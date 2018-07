Più collegamenti con la città: si potenzia il servizio bus per il forese

Da settembre si potenzia il servizio autobus in quattro zone del forese. Gli interventi stabiliti dall'amministrazione comunale interesseranno le zone di Pievequinta, Grisignano-Via delle Caminate, Villafranca-S.Martino in Villafranca-Roncadello e Carpena e partiranno il 17 settembre, in concomitanza con l'avvio del servizio invernale. "Dopo le azioni di potenziamento dei collegamenti del trasporto pubblico con il centro storico, per favorirne l'accessibilità e in ottica di valorizzazione, proseguono gli interventi a favore della mobilità sostenibile, in linea con le indicazioni contenute nel nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che danno corso alle istanze promosse da alcuni quartieri e rendono più fruibili zone decentrate della città", affermano il sindaco Davide Drei e l'assessore alla Mobilità Marco Ravaioli.

Le aree di intervento sono emerse attraverso uno studio preliminare elaborato da Forlì Mobilità Integrata, contenente un'analisi generale dell'intero territorio forese in termini di stato di fatto e fabbisogno di mobilità pubblica, che ha consentito di individuare e classificare, mediante parametri oggettivi, le priorità di intervento. I nuovi servizi saranno monitorati per testarne il reale utilizzo al fine di verificarne l'efficienza e l'efficacia e, a seconda degli esiti, nel corso del 2019 saranno effettuate le opportune valutazioni e modifiche migliorative. A Pievequinta è previsto il prolungamento della Linea urbana forese 12, nel periodo invernale, con 18 corse feriali (nove andate e nove ritorni) e sei corse festive (tre andate e tre ritorni).

A Grisignano - Via delle Caminate ci sarà il prolungamento della linea urbana 5/5A, nel periodo invernale, con 16 corse feriali scolastiche (8 andate e 8 ritorni). A Villafranca - S. Martino in Villafranca - Roncadello sarà potenziata la Linea extraurbana 153, nel periodo invernale, con 6 corse aggiuntive feriali (3 andate e 3 ritorni) ed estensione anche nei giorni feriali non scolastici di 2 corse feriali scolastiche attualmente esistenti. A Carpena sarà potenziata la Linea extraurbana 132p, nel periodo invernale, con 8 corse aggiuntive feriali scolastiche (4 andate e 4 ritorni).