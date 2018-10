Più sicurezza a scuola: dal controllo fuori dal liceo spunta della marijuana

Obiettivo: scuole sicure. Nell'ultimo periodo la Polizia di Forlì ha intensificato i controlli fuori dagli istituti scolastici della città. Venerdì mattina le volanti della Polizia, durante un controllo di fronte al liceo artistico in viale Livio Salinatore, hanno individuato un uomo che stazionava in modo sospetto davanti alla scuola parlando con alcune studentesse. Sottoposto a un controllo, gli agenti hanno rinvenuto complessivamente 1,5 grammi di marijuana, occultata su di lui e nella sua auto. L'uomo, un 20enne, è stato segnalato alla Prefettura in via amministrativa in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti ai fini del ritiro della patente.