Più sicurezza sulle strade: decisi una serie di incroci rialzati, dossi e limiti 30 km/h

Una serie di interventi per rallentare il traffico in punti critici. Il Comune di Forlì ha deciso di realizzare incroci rialzati, con dossi che costringano a moderare la velocità ai 30 chilometri orari, in diversi punti della città. Tale scelta è stata fatta per l'intersezione tra viale Gorizia – via Monte Limar e via Col di Lana. L'incrocio rialzato viene accompagnato con un limite di velocità posto ai 30 chilometri all'ora.

Stessa scelta per l'incrocio tra via Macero Sauli e via Marchetti, in zona Foro Boario. Critico anche l'incrocio tra via Cecere e via Adriano Casadei, nel quartiere Ravaldino. Qui sono state demolite le piccole isole spartitraffico e realizzato l'incrocio rialzato. Il Comune ha deciso infine di costruire un dosso rallentatore in corrispondenza di un passaggio pedonale in via Angeloni e in via Pino Terzi. In tutti questi casi viene imposto un limite di velocità di 30 chilometri all'ora.