Pizzicato con la droga al parco pubblico, finisce segnalato in Prefettura

Un giovane forlivese di 22 anni dovrà rispondere in via amministrativa, in qualità di assuntore di droghe, del possesso di stupefacenti. La volante della Polizia lo ha sottoposto a controllo nel parco Mandolesi di via Bonavita, nel zona Spazzoli-Bussecchio. Il giovane ha mostrato nervosismo e il personale di polizia lo ha trovato in possesso di hashish e marijuana, per circa due grammi di sostanza illecita. Per questo è scattato il provvedimento amministrativo alla Prefettura.