Poldo vive: conto alla rovescia per l'inaugurazione del parco alla Cava in sua memoria

Si svolgerà sabato alle 11 la presentazione ufficiale di un'area attrezzata con giochi per bambini, presso il quartiere Cava di Forlì in via Tavollo, a Forlì. L’area è stata allestita dall’associazione "Poldo and Friends", costituita l’anno scorso da un gruppo di amici per ricordare Alessio Mosconi, per tutti Poldo, scomparso prematuramente il 29 gennaio 2019. L’associazione, impegnata fin dalla sua creazione in iniziative di raccolta fondi, ha raggiunto l'obiettivo prefissato e doterà questo spazio di sei strutture per giochi per bambini, oltre all'installazione di una staccionata, funzionale per la delimitazione dell’area.

Proprio il 22 febbraio Poldo avrebbe compiuto 45 anni e i componenti dell’associazione hanno scelto appositamente e simbolicamente questa data per inaugurare il parco. All'evento, che di fatto sarà una festa promossa dall’associazione con animazioni varie anche per i bambini, sarà presente l'Assessore Giuseppe Petetta insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Foto da Facebook: gli amici di Poldo in una pausa durante i lavori di allestimenti del parco