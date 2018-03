Polizia, controlli a "tutto campo": agenti anche fuori le scuole per combattere lo spaccio

Gli agenti della Volante della Questura di Forlì sono stati impegnati lunedì in un servizio di controllo del territorio con 11 pattuglie e 24 poliziotti, ripartiti nell'arco dell'intera giornata. Nel corso dei quattro posti di controllo operati nelle principali arterie e durante controlli occasionali effettuati di iniziativa sono state identificate 80 persone e controllati 51 veicoli.Nella mattinata una pattuglia è stata impiegata per controlli in concomitanza degli ingressi degli studenti negli istituti scolastici, con particolare riferimento e attenzione a situazioni che a seguito di segnalazioni giunte anche dai presidi scolastici risultavano degne di attenzione.

Si tratta di una attività di prevenzione che, attraverso la presenza delle pattuglie e degli agenti in uniforme, ha una finalità deterrente con particolare attenzione al fenomeno del piccolo spaccio di stupefacenti. Periodicamente questa attività viene implementata anche con l’intervento di cani antidroga. Un'altra pattuglia, invece, è stata dedicata alla zona del centro cittadino in concomitanza del mercato settimanale. Nel pomeriggio, invece, una squadra è stata incaricata del controllo delle persone ammesse a misure alternative alla detenzione, come arresti domiciliari e/o altri obblighi imposti dalla magistratura. Non è stata rilevata alcuna irregolarità.

Un potenziamento dei servizi serali è stato possibile attraverso l’intervento di due autopattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine Emilia Romagna, di stanza a Bologna, che hanno integrato nel controllo del territorio le volanti già predisposte in via ordinaria dalla Questura.