Resta ferito dopo la caduta dalla super bici, un passante gliela recupera. Ma ora è "latitante". La Polizia lancia un appello

Si è offerto di caricare a bordo del furgoncino sul quale viaggiava la bici di un cicloturista forlivese rimasto ferito a seguito della caduta. Ma poi non si è più fatto vivo per la riconsegna. Sull'episodio indagano gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Forlì, alla guida del dirgente Stefano Santandrea: il soggetto rischia una denuncia a piede libero qualora non si presentasse per la restituzione della due ruote. L'episodio si è consumato il 5 febbraio scorso. Il cicloturista stava pedalando lungo le strade delle Volture in sella ad una "Ktm Macina Race 293" blu, un autentico gioiello di ultima generazione nel campo delle E-bike studiato per chi si cimenta in percorsi con pendenze e sterrato.

Improvvisamente, a seguito di un malore, è incappato in una caduta nei pressi del ristorante "Il Laghetto", che gli ha fatto perdere temporaneamente la conoscenza. Qualcuno di passaggio ha chiesto l'intervento dei soccorritori. Nel frattempo il ferito ha ripreso i sensi. Tra i presenti c'era anche un uomo, arrivato a bordo di un piccolo furgone, che si è offerto di caricare a bordo la bici, garantendone la restituzione. E dopo aver preso generalità e indirizzo se ne è andato. Il cicloturista, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, è stato dimesso. Ma della bici nessuna traccia. A quel punto si è presentato in Questura per segnalare l'accaduto.

Non è chiaro se il passante abbia approfittato dell'occasione per rubare la bici o se la mancata resistuzione sia dovuta semplicemente ad un malintenso. La Polizia nel frattempo indaga sull'episodio, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Gli investigatori hanno raccolto anche alcune testimonianze, che hanno ben descritto il soggetto e il furgone da lui utilizzato. Dagli investigatori arriva un appello alla restituzione della E-bike, che può avvenire negli uffici di Corso Garibaldi 173. L'uomo può contattare anche l'Ufficio Denunce al numero 0543719549 oppure l'Ufficio Volanti al numero 0543719512. La persona è passibile di denuncia, aggravata anche dall'aver approfittato della circostanza per mettere le mani su una bici tecnologicamente all'avanguardia.