Polizia Locale e concorso per assunzioni: la Uil prepara gli aspiranti agenti con un corso

La Uil Fpl organizzerà un corso di preparazione in vista del concorso unico, indetto dalla Regione, per l'assunzione di 138 agenti di Polizia Locale destinati a prendere servizio a tempo indeterminato in 20 amministrazioni locali tra Comuni, Unioni di Comuni e Province dell'Emilia-Romagna. Il sindacato si avvarrà della collaborazione di docenti qualificati ed esperti per l’elaborazione di un percorso di studi utile e mirato.

Il corso è aperto a tutti e totalmente gratis per gli iscritti alla Uil, mentre verrà richiesto un contributo per i non iscritti.

A tutti i partecipanti verrà materiale utile allo studio. Il corso, che si compone di 9 lezioni in aula, si terrà nel mese di febbraio nei giorni 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 e 26 dalle 18,30 alle 20,30 nella sede dell'Enfap di Forlì, in viale della Libertà 1. Per richiedere ulteriori informazioni ed effettuare l’iscrizione è possibile rivolgersi a Massimo Monti (3387330442) o inviare una mail a uilfplforli@gmail.com.