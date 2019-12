Polizia Locale, in 10 mesi fermate 10mila auto: 53 gli "alticci" al volante

Continua l'attività della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese sul fronte della lotta al contrasto dell'abuso di alcool alla guida dei veicoli che purtroppo, insieme allo smodato utilizzo dei telefoni cellulari, risulta essere una delle cause principali dell'incidentalità stradale. Nei primi dieci mesi di quest'anno circa 7.100 sono stati i conducenti sottoposti al controllo alcolemico sui 10mila veicoli fermati dagli agenti forlivese.

Cinquantatre automobilisti sono risultati alticci e in 37 erano rimasti coinvolti in incidenti. In 14 casi, il tasso alcolemico, risultava superiore a 1.50 grammi per litro, ovvero tre volte oltre il limite di legge fissato in 0,50 grammi per litro.

La Polizia Locale forlivese raccomanda "per queste prossime giornate interessate dalle festività natalizie e dal Capodanno di evitare l'uso di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida di veicoli oltre, naturalmente alla normale prudenza ed al rispetto del Codice della Strada".