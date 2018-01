Polizia municipale, 18mila veicoli controllati, ottomila verifiche con l'etilometro e 32mila multe

Circa 70mila chiamate di cittadini gestite, 3.498 posti di controllo effettuati in strada con 18.107 veicoli fermati e sottoposti a verifica: sono i numeri che sintetizzano l'operato della Polizia Municipale a Forlì nel 2017. L'attività in strada ha permesso di sottoporre per 8.264 volte l'etilometro ai conducenti di veicoli, mentre per altri 97 sono state effettuate anche verifiche per l'assunzione di stupefacenti. Sono state 295 le pattuglie messe all'opera col sistema 'Targasystem'. Sono stati rilevati 850 incidenti, di cui 545 con feriti e 6 con decessi.

L'attività di repressione ha fatto sì che siano state staccate 32.363 sanzioni per le violazioni amministrative al Codice della Strada. Tra le attività sulle principali emergenze per la sicurezza stradale si segnalano 55 sanzioni per guida in stato di ebbrezza, 269 per mancata copertura assicurativa, 539 sanzioni per sosta abusiva in spazi per disabili. I veicoli sottoposti a fermo o sequestro sono stati 297 e i documenti (carte di circolazione e patenti) ritirati sono stati 106.

Ma la Polizia Municipale non è solo attività stradale. I controlli sull'edilizia sono stati 182 e sul commercio 294. Non sono emersi significativi abusi edilizi o “furberie” per quanto riguarda le frodi ai danni dei consumatori. Tra le altre attività si annoverano anche 8.012 accertamenti anagrafici, 54 ispezioni sulle strutture di accoglienza di profughi e 50 controlli i comunità che accolgono minori su delega del tribunale.

Attualmente le attività operative della Polizia Municipale sono affidate ai due vice-comandanti Andrea Gualteri e Daniele Giulianini. A breve l'Unione dei Comuni, che è titolare ora del servizio di Polizia Municipale emanerà un bando per la selezione del nuovo comandante, dopo il pasticcio della nomina del precedente comandante Alfredo Catenaro. “Si tratterà di un incarico fiduciario, in base all'articolo 110 del testo unico degli enti locali, del presidente dell'Unione, sentiti gli altri sindaci del territorio”, spiega il sindaco Davide Drei. Attualmente il corpo della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni si compone di 135 unità, di cui 96 attività a Forlì. A questi si aggiungono altri 6 vigili assunti con contratto determinato, posizioni che sono state confermate anche per il 2018.