Polizia municipale, la Cgil diffida l'Unione dei Comuni per comportamento antisindacale

Comportamento anti-sindacale: è l'accusa che la Cgil rivolge all'Unione dei Comuni, con una diffida legale, in merito ad un recente riassetto della Polizia Municipale, che si trova in grave carenza di organico. Per la Funzione Pubblica della Cgil, rappresentata da Daniela Avvantaggiato, lamenta il mancato coinvolgimento dei sindacati in una riorganizzazione degli uffici, comunicata al personale solo a decisione già presa, secondo cui 12 unità (10 agenti e 2 ufficiali), in servizio a Forlì verranno dislocati nella copertura dei comuni più piccoli, nelle vallate del forlivese, con l'eliminazione della figura del vigile di quartiere. La Cgil ha portato la questione anche all'attenzione della Prefettura. Attualmente i vigili della Polizia Locale sono 130, ma per il territorio del'unione servirebbero circa 200 unità.