Polizia Municipale, il M5S attacca sull'interim ai due vicecomandanti

“Mentre il candidato premier 5 Stelle Luigi di Maio propone l’istituzione del Ministero della Meritocrazia, a Forlì succede l’esatto contrario e ci imbattiamo, dopo il caso Prati, in un ulteriore incarico conferito senza la laurea necessaria”, scrivono in una nota stampa Simone Benini e Daniele Vergini, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Forlì.

La protesta dei 5 Stelle riguarda la questa volta l’incarico è stato conferito da Giorgio Frassineti, presidente dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese che, per coprire ad interim la posizione vacante di Comandante della Polizia Municipale, come è noto assegnato con una spartizione di funzioni ai vicecomandanti Daniele Giulianini e Andrea Gualtieri. Tuttavia per i M5S quest’ultimo non ha la laurea necessaria per ricoprire incarichi dirigenziali. C'è da dire che Gualtieri è storicamente una delle figure operative più importanti della Polizia Municipale di Forlì, di riconosciuta competenza.

Attaccano i pentastellati: “Il ruolo di Comandante è vacante dallo scorso ottobre, a seguito del prevedibile pensionamento dell’ex comandante Alfredo Catenaro che è restato in carica meno di 9 mesi, situazione da noi prevista e più volte segnalata nel disinteresse dell’allora presidente Drei. Pare però che nulla sia cambiato da allora e si continui a navigare a vista, non si è voluto usufruire della collaborazione a titolo gratuito di Catenaro e non ci risulta sia stato nemmeno fatto alcun bando per un nuovo Comandante, fatto che smentisce anche la presunta temporaneità dell’incarico affidato ai due vice”, spiegano Benini e Vergini.