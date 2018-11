Piedi pesante sulla Bidentina, gli autovelox della Municipale stanano tanti trasgressori

Prosegue il potenziamento dei controlli ad opera degli agenti della Polizia Municipale sulle strade dei territori dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese, in particolare nella valle del Bidente. Nella settimana appena conclusa i dati che risultano particolarmente rilevanti sono quelli che emergono dal controllo delle velocità pericolose. Sono circa ottanta i conducenti sanzionati per aver superato i limiti di velocità, misurati con gli autovelox. Le pattuglie sono state dislocate nei comuni di Santa Sofia, Galeata, Cusercoli e Civitella lungo la Provinciale Bidentina per la quale spesso vengono segnalate da parte delle comunità locali problemi legati a velocità non particolarmente commisurate.