Polo commerciale in via Bertini, Fratelli d'Italia: "Proposta abominevole, la contrasteremo per le strade"

Fratelli d'Italia ribadisce il suo 'no' alla delibera di Consiglio comunale che permetterà la variante urbanistica con la creazione di un maxi-supermercato, nell'area tra via Bertini, via Balzella e via Correcchio. A ribadirlo è Francesco Minutillo, dirigente di Fratelli d'Italia, almeno della parte del partito in cui si rispecchia il consigliere votante in consiglio, il capogruppo e fratello Davide Minutillo. All'interno della sezione locale del partito della Meloni si è consumata la frattura sull'ingresso di Marco Catalano, uscito da Forza Italia, in Fratelli d'Italia, con una serie di storici dirigenti ed attivisti che si sono discostati dai vertici regionali. Francesco Minutillo spiega di parlare "come unico rappresentante provinciale di Fratelli d'Italia posso solo dire una cosa: il vicesindaco Daniele Mezzacapo sulla questione della creazione di un altro centro commerciale sta tradendo il mandato elettorale. Lo scorso anno in rappresentanza di Fratelli d'Italia ho sottoscritto un programma elettorale nel quale ci impegnavamo a difendere e rilanciare il centro storico, la sua vita ed i suoi commercianti".

Il vicesindaco, con un'intervista, ha spiegato i motivi per il voto favorevole della delibera. Ma Minutillo non si è detto convinto: "Oggi lo capisce anche un bambino che aprire un nuovo ed inutile Iper significa dare il colpo di grazia al nostro centro. Fratelli d'Italia si opporrà in tutte le sedi a questa proposta: in consiglio, per le strade e tra la gente. Questa cosa non deve passare. Noi siamo persone con tanti difetti ma con una parola sola. Difendere veramente il nostro centro. Il mio è un invito personale: Mezzacapo onori il programma elettorale, rigetti le varie pressioni che riceve su questo progetto, rinsavisca e ritiri questa abominevole proposta", conclude Francescoi Minutillo.