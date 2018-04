Polpetta avvelenata in via Ca' Rossa: cagnolina salvata in tempo

E' accaduto mercoledì pomeriggio a Ca'Ossi. Una cagnolina di poco più di un anno è stata avvelenata con una polpetta lasciata nella zona di via Ca' Rossa. L'animale è vivo per miracolo, grazie al pronto intervento dei proprietari che si sono accorti del malessere. Non è ancora fuori pericolo, ma la cagnolina sta seguendo una cura che dovrebbe salvarla. Nei prossimi giorni si conoscerà l'esito delle analisi.

