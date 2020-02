PolStrada di Rocca, anche Confedilizia firma la petizione del Comitato Civico SS67

Carlo Caselli, presidente provinciale dell’Associazione e Stefano Senzani, presidente vicario, hanno firmato la petizione del Comitato Civico SS67 contro la chiusura del distaccamento di Rocca San Casciano della Polizia Stradale. "Il nostro territorio non può essere privato di un presidio di sicurezza così importante - esordiscono -. Non si tolgano i servizi periferici, altrimenti anche a livello residenziale l’abbandono della montagna sarà inevitabile, con le negative conseguenze, in termini di gestione del territorio, che ne deriverebbero per tutti".

Uno dei tre coordinatori del Comitato Civico SS67, è il segretario generale di Confedilizia Forlì-Cesena, Vincenzo Bongiorno, che sottolinea: "E’ il buonsenso a dire, numeri alla mano, che la Polizia Stradale di Rocca San Casciano deve rimanere aperta. Inoltre, come sede, allo Stato non costa nulla in quanto i locali del distaccamento sono stati concessi in comodato d’uso gratuito dal Comune di Rocca San Casciano". Nei prossimi giorni Confedilizia Forlì-Cesena diffonderà la petizione e sarà impegnata a raccogliere firme. Nella pagina Facebook dell’Associazione è stato poi pubblicato il link per la firma on-line.