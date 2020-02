Polstrada di Rocca, nuova riunione del "Comitato SS67" per la mobilitazione di sabato

Nuova riunione del "Comitato Civico SS67", martedì sera in Comune a Rocca San Casciano, per sostenere la mobilitazione contro la chiusura del distaccamento di polizia stradale, alla presenza del sindaco Pier Luigi Lotti. Proprio il Comune di Rocca, per scongiurare una precedente minaccia di chiusura, aveva riadattato degli spazi al piano terra di proprietà comunale, con tanto di cortile per i veicoli di servizio, neanche un anno fa. Ora è piombata la mannaia del Ministero, con il progetto di chiusura.

Sabato ci sarà la manifestazione di protesta, in programma alle 10.30 davanti al Municipio di Rocca San Casciano, per chiedere che il distaccamento della Polizia Stradale presente in paese da oltre sessant’anni rimanga aperto. Su questo tema la Polizia di Forlì ha ricevuto martedì anche la visita di Giovanni Busacca, Direttore nazionale della Polizia Stradale, di passaggio dopo una lezione al Caps di Cesena.