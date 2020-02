PolStrada Rocca, continua la mobilitazione: raccolte 2mila firma cartacee e oltre 500 online

Il "Comitato Civico Ss67", coordinato da Vincenzo Bongiorno, Alessandro Ferrini e Riccardo Ragazzini, non si ferma e continua ad essere impegnato nella mobilitazione con la petizione, iniziata sabato scorso d indirizzata al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, affinché il distaccamento della Polizia Stradale di Rocca San Casciano rimanga aperto. Finora sono duemila le firme cartacee raccolte e 500 quelle su www.change.org on-line. Intanto al Comitato è arrivato anche il sostegno di Massimo Bulbi, consigliere regionale ed ex presidente della Provincia di Forlì-Cesena, che non riuscirà ad essere alla manifestazione di sabato a Rocca, ma ha assicurato il suo impegno affinché il distaccamento della Polizia Stradale di Rocca rimanga aperto.

Per la manifestazione di sabato alle 10:30 davanti al Municipio di Rocca San Casciano, è poi arrivata l’adesione anche del sindaco di Modigliana, Jader Dardi, e del vicesindaco di Castrocaro in rappresentanza dell’amministrazione, William Senzani. Dardi e Senzani vanno così ad aggiungersi ai sindaci che già hanno aderito alla manifestazione di sabato: Pier Luigi Lotti (Rocca San Casciano), Maurizio Monti (Portico e San Benedetto), Francesco Tassinari (Dovadola), Simona Vietina (Tredozio) che è anche deputato di Forza Italia, Roberto Canali (Predappio), Ursula Valmori (Premilcuore). Alla manifestazione sarà inoltre presente Rosaria Tassinari, per dieci anni Sindaco di Rocca e oggi assessore alle Politiche Sociali e per la famiglia del Comune di Forlì.

Per quanto riguarda i parlamentari forlivesi hanno comunicato la loro presenza Jacopo Morrone, Simona Vietina e Carlo Ugo de Girolamo. Marco Di Maio ha fatto pervenire la sua vicinanza all’iniziativa di sabato, comunicando che per impegni precedentemente assunti non riuscirà ad esserci. Anche il deputato bolognese, Galeazzo Bignami si è espresso a favore della mobilitazione del Comitato per il mantenimento della Polstrada a Rocca. Ha inoltre fatto sapere che ci sarà, il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, oltre a numerosi altri rappresentanti tra consiglieri provinciali e comunali.