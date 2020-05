PolStrada Rocca, il Comitato: "Sguarnire il territorio di servizi non è mai un buon affare"

Il Comitato Civico Ss67, costituitosi il 15 febbraio scorso, continua a vigilare sulla permanenza della Polstrada a Rocca San Casciano, messa in discussione a partire da inizio febbraio 2020 da un progetto di riorganizzazione dei presidi territoriali della Polizia Stradale. "Il Comitato continuerà con il suo impegno - spiegano i coordinatori Vincenzo Bongiorno, Alessandro Ferrini e Riccardo Ragazzini - finché non vedrà accantonata definitivamente l’ipotesi di chiusura del distaccamento della Polizia Stradale di Rocca San Casciano, attivo dal 1959".

"L’emergenza covid 19 degli ultimi tre mesi ha dimostrato che sguarnire il territorio di servizi non è mai un buon affare - evidenziano -. E’ stato veramente importante, anche in questi ultimi mesi, l’operato della Polizia Stradale di Rocca per assicurare il controllo del territorio.

Una presenza di vera prossimità che allo Stato, come sede, non costa nulla, essendo concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune di Rocca San Casciano”.

Il Comitato Civico Ss67, inoltre, ringrazia pubblicamente i consigli comunali di Meldola, Predappio e Premilcuore che hanno recentemente approvato all’unanimità un Ordine del Giorno per chiedere appunto il mantenimento del distaccamento, considerato "da sempre un presidio di sicurezza irrinunciabile per il territorio". "Queste ultime tre approvazioni - spiegano Bongiorno, Ferrini e Ragazzini - si aggiungono a quelle già compiute, sempre all’unanimità, dal Consiglio provinciale e dai consigli comunali di Forlì, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ravvisiamo con enorme piacere che l’appoggio alla nostra battaglia di buonsenso continua a manifestarsi con la massima trasversalità politica dal centrosinistra al centrodestra, oltre ad avere l’appoggio di numerosi cittadini, dei principali sindacati di Polizia e di diverse associazioni", concludono. Nelle prossime settimane, un Ordine del Giorno per chiedere la permanenza della Polstrada a Rocca sarà discusso e votato anche nei Consigli Comunali di Galeata e di Sarsina.