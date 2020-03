PolStrada Rocca, slitta la manifestazione programmata davanti alla Prefettura

Slitta a data da stabilire la manifestazione a difesa del mantenimento a Rocca San Casciano del distaccamento della Polstrada, programmata per sabato 14 marzo alle 10:30 davanti alla Prefettura di Forlì-Cesena. Lo rendono noto Vincenzo Bongiorno, Alessandro Ferrini e Riccardo Ragazzini, coordinatori del Comitato Civico Ss67, specificando inoltre che non ci saranno i banchetti di raccolta firme già programmati da venerdì a domenica. La decisione è dovuta alla doverosa ottemperanza del Dpcm del 4 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento dull’intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus. "Questo è il momento - si legge nella pagina Fb del Comitato - di mettere, davanti a tutto, l’interesse nazionale nel contrasto al coronavirus. Viva l’Italia". E’ comunque possibile firmare la petizione on line "La Polizia Stradale rimanga a Rocca San Casciano!!!!" su www.change.org