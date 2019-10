Ponte di Ognissanti: si potenzia il servizio di guardia medica

In occasione del Ponte di Ognissanti, sarà potenziato il Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia medica) dell'Ausl Romagna - ambito di Forlì. Da venerdì 1 novembre a domenica 3 novembre, verrà aperto un secondo ambulatorio dalle 8 alle 20, nella stessa sede della Continuità Assistenziale, all'ospedale di Forlì, in via Carlo Forlanini. Il Servizio è rivolto a tutta la popolazione, adulti e bambini, e assicura interventi medici domiciliari nei casi di urgenze notturne, festive e prefestive. E’ attivo dalle 20 alle 8 di tutti i giorni feriali e dalle 10 del sabato (o giorno prefestivo) alle 8 del lunedì (o giorno successivo al festivo). E' gratuito per i residenti e i domiciliati sanitari con scelta del medico in Emilia-Romagna. La presa in carico telefonica è attiva allo 0543731601.