Ponte lasciato nel degrado: "Il canale non si vede più e spunta una colonia di topi"

La situazione di viale dell'Appennino, in prossimità del terzo ponte del canale di Ravaldino, continua a preoccupare i residenti.

"Dal 15 luglio ad oggi - segnala un lettore - la situazione, da sempre critica, è ulteriormente peggiorata: il canale in quel punto non si vede più, coperto da un arbusto divenuto un vero e proprio albero". L'allarme riguarda in particolare il fatto che "nella riva che costeggia la strada c'è una colonia di topi, probabilmente di origine veneziana (sono vere e proprie pantegane), che furbescamente sanno evitare le trappole sistemate in zona, nel fico che si intravede, fanno continue scorribande per le loro scorte alimentari".

Le problematiche denunciate sono diverse: "La stessa via dell'Appennino rischia di essere invasa da un tenace e vivacissimo rampicante regolato unicamente dal costante flusso automobilistico. La recinzione d'angolo poi, realizzata a suo tempo dal comune, è rovinata a terra per vetustà e scarsa manutenzione (il legno non ri-trattato, nel tempo deperisce)".

"Gli operatori che puliscono il canale affermano che manutenzione e pulizia sono soggette a due diverse responsabilità: la riva spetta al comune e il canale al consorzio di bonifica, ma fra i due padroni chi interviene?, si chiede il lettore "A chi concretamente compete la gestione del tutto per limitare una situazione degradata da anni ? Chi controlla ? Chi controlla il controllore?", conclude.