Aspettando la passerella sul fiume... spunta una singolare opera ironica

Il Comune ha deliberato il finanziamento per coprire la spesa urgente di riposizionare una nuova passerella ciclo-pedonale sul Montone nel sentiero fluviale del parco urbano. Secondo il progetto del Comune l'opera dovrebbe essere completata entro il mese di giugno. La passerella è stata divelta, dopo 15 anni di vita, da una delle tante piene che si sono succedute con le abbondanti piogge del tardo inverno, probabilmente a causa anche dell'ostruzione causata da tronchi e ramaglie.

Tuttavia c'è chi, impaziente per il ritorno della passerella che dà accesso al lungo percorso fluviale che conduce fino a Castrocaro, ha deciso di metterla in ironia, posizionando una statua sul pilone centrale in cemento in mezzo al fiume che prima sosteneva la parte centrale del ponticello. Si tratta di un'opera di un cane, che una piccola insegna esplicativa attribuisce al noto artista locale Ivo Gensini. L'opera, che ritrae un cane in attesa, prende il nome appunto di 'L'attesa'.... evidentemente come quella di una nuova passerella.