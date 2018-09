Porta a porta al via, il direttore di Alea: "Non preoccupatevi, prendete confidenza col sistema"

Lunedì a partire dalle primissime ore, le squadre di Alea Ambiente saranno operative sul territorio interessato dall'avvio del Porta a Porta: 20 mezzi e una ventina di operai in base a un preciso piano operativo, effettueranno i giri di raccolta nei comuni programmati. Così come è spiegato nel manuale in dotazione, i cittadini dei Comuni in partenza sono invitati ad esporre i contenitori:

1. la sera prima del giorno di raccolta;

2. il contenitore deve essere possibilmente pieno e col coperchio chiuso;

3. il contenitore deve essere esposto all'esterno dell’utenza in corrispondenza della strada o nel punto identificato con gli addetti alla distribuzione, che hanno consegnato i bidoni e materiale informativo;

4. il contenitore, una volta svuotato dall'operativo sarà lasciato col coperchio aperto per segnalare che il servizio di raccolta è stato effettuato;

5. il contenitore andrà ritirato dal cittadina non appena possibile.

Per circa 10 giorni conviverà il cassonetto stradale, che comunque verrà ritirato gradualmente. Quando sarà per essere portato via verrà apposto, qualche giorno prima, l'apposito adesivo "Addio al cassonetto" per avvisare i cittadini. I Comuni del 1° step interessati dall'avvio sono Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Dovadola, Rocca San Casciano, Tredozio, Portico e San Benedetto. Ma seguendo l'ordine del calendario, consegnato dagli addetti alla Distribuzione nei mesi precedenti, solo alcuni comuni dovranno esporre il primo contenitore già lunedì mattina. Per altri, la prima data di esposizione sarà il martedì.



Parla il direttore di ALEA

"Dopo averne tanto parlato, domani in alcuni comuni si parte ufficialmente. Ci tengo a dire ai cittadini che non si devono preoccupare anche di sbagliare. Devono prendere confidenza col sistema in piena tranquillità. Per qualsiasi dubbio, incertezza o difficoltà riscontrata invito a chiamare Alea Ambiente per avere spiegazioni e consigli, e a consultare il manuale dove sono riportate tutte le indicazioni necessarie alla corretta raccolta differenziata Porta a Porta. Ringrazio già da oggi tutti i cittadini per la collaborazione e l'impegno profuso per portare avanti una buona raccolta differenziata e creare così le condizioni necessarie per raggiungere un'elevata percentuale di differenziazione e trattare quindi i rifiuti come una risorsa preziosa, con notevoli benefici ambientali, e arrivando a risparmiare materia prima", ha dichiarato il direttore di Alea Ambiente, Paolo Contò.

Per informazioni

è possibile chiamare al numero verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso); numero 0543 784700 (da cellulare), con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 8.30 alle ore 18.00. Il sabato mattina non festivo, dalle ore 08.30 alle 13.00. E’ possibile, inoltre, inviare una mail a info@alea-ambiente.it oppure rivolgersi alla pagina contatti del sito internet www.alea-ambiente.it. E' aperta anche la pagina fb "alea ambiente spa".

ll Punto Alea è aperto al pubblico con i seguenti orari: lunedì dalle ore 09.00 alle 12.30; martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle 18; mercoledì dalle ore 15 alle 18

dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 8.30 alle ore 18.00, il sabato mattina non festivo (esclusi i festivi) dalle ore 08.30 alle 13.00.

Il calendario



Lunedì 3 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): UMIDO/SECCO/CARTA

Castrocaro Terme e Terra del Sole (CENTRO URBANO): SECCO

Modigliana (Cintura Urbana):/

Modigliana (CENTRO URBANO): SECCO

Dovadola: /

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): UMIDO/CARTA

Rocca S. Casciano (CENTRO URBANO): SECCO

Tredozio:/

Portico e San Benedetto:/

Martedì 4 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): /

Castrocaro Terme e Terra del Sole (CENTRO URBANO): UMIDO/PLASTICA

Modigliana (CINTURA URBANA): UMIDO/CARTA

Modigliana (CENTRO URBANO): UMIDO/PLASTICA

Dovadola: UMIDO/CARTA

Rocca S. Casciano (CINTURA URBANA):

Rocca S. Casciano (CENTRO URBANO): UMIDO/PLASTICA

Tredozio: UMIDO/CARTA

Portico e San Benedetto: UMIDO/CARTA

Mercoledì 5 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): VEGETALE

Castrocaro Terme e Terra del Sole (CENTRO URBANO): /

Modigliana (Cintura Urbana): VEGETALE

Modigliana (CENTRO URBANO): /

Dovadola: vegetale

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): VEGETALE

Rocca S. Casciano (CENTRO URBANO): /

Tredozio: VEGETALE

Portico e San Benedetto: VEGETALE

Giovedì 6 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): UMIDO/PLASTICA

Castrocaro Terme e Terra del Sole (CENTRO URBANO): UMIDO/VEGETALE

Modigliana (Cintura Urbana): /

Modigliana (CENTRO URBANO): UMIDO/VEGETALE

Dovadola: SECCO

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): UMIDO/SECCO/PLASTICA

Rocca S. Casciano ( CENTRO URBANO ): UMIDO/VEGETALE

Tredozio: SECCO

Portico e San Benedetto: /

Venerdì 7 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): /

Castrocaro Terme e Terra del Sole ( CENTRO URBANO ): CARTA

Modigliana (Cintura Urbana): UMIDO/PLASTICA

Modigliana ( CENTRO URBANO ): CARTA

Dovadola: UMIDO/PLASTICA

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): /

Rocca S. Casciano ( CENTRO URBANO ): CARTA

Tredozio: UMIDO/PLASTICA

Portico e San Benedetto: UMIDO/PLASTICA

Sabato 8 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): /

Castrocaro Terme e Terra del Sole ( CENTRO URBANO ): UMIDO/PLASTICA

Modigliana (Cintura Urbana): /

Modigliana ( CENTRO URBANO ): UMIDO/PLASTICA

Dovadola: /

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): /

Rocca S. Casciano ( CENTRO URBANO ): UMIDO/PLASTICA

Tredozio: /

Portico e San Benedetto: /