Porta a porta, i dati di Alea: "Crolla il 'secco', la raccolta differenziata vola all'80%"

A circa un anno dall'inizio dell’impresa, Alea Ambiente - azienda in house providing di 13 comuni della romagna forlivese – si racconta e presenta i dati in un report finale. “Obiettivi raggiunti e anche, in alcuni casi, superati pensando all’aumento della raccolta differenziata che si attesta all’ 80% – dichiara Paolo Contò – anche se bisogna andare avanti e ottimizzare il servizio sempre più. Alea adesso deve continuare a guardare al futuro” (CLICCA QUI PER SCARICARE I DATI DI ALEA (PDF))



Questi i dati a un mese dall’estensione del Pap su tutto il bacino gestito

Aumento della percentuale di RD: 80% (l’obiettivo era il 74%)

Diminuzione del rifiuto totale prodotto: - 35% (l’obiettivo era -22%)

Diminuzione del rifiuto secco non riciclabile totale prodotto: - 72% (l’obiettivo era – 54%)

Rifiuto secco non riciclabile procapite ( kg/ab*anno): 84 (l’obiettivo era 120)

Rifiuto totale procapite ( kg/ab*anno): 420 (l’obiettivo era 550)

Rispetto al 2017, sono state avviate all’inceneritore oltre 48mila tonnellate in meno di rifiuto “secco non riciclabile”. I primi comuni a partire con il Porta a Porta, nel settembre 2018, sono stati: Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Dovadola, Rocca San Casciano e S. Benedetto, Portico e Tredozio. A seguire a dicembre, Civitella di Romagna, Galeata, Modigliana, Predappio, infine nei primi mesi del 2019 Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro.