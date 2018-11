Porta Schiavonia, debuttano le rotonde: gli automobilisti "impacciati" alla scoperta della nuova viabilità

Ha debuttato martedì la nuova viabilità a Porta Schiavonia. Nella nottata tra lunedì e martedì sono state realizzate le due rotatorie sperimentali che permetteranno ai veicoli in transito nella zona Romiti-Cava-Faenza di imboccare direttamente il ponte sul fiume Montone senza dover percorrrere Via Del Portonaccio-Viale Italia. Anche martedì mattina erano presenti restringimenti di carreggiata appositamente segnalati. Dal sindaco Davide Drei l'appello ad avere "un po’ di pazienza, sapendo che l’intervento porterà allo snellimento del traffico e ci restituirà una piazza bella e riqualificata". La Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha presidiato l'area per verificare eventuali problematiche. Si sono verificati alcuni rallentamenti tra via Bologna e via Salinatore. In particolare gli automobilisti devono ancora assimiliare la nuova circolazione e diritti di precedenze, soprattutto per chi proviene da viale Italia.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Forlì usa la nostra Partner App gratuita !