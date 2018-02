Portali con telecamere sparse per la città: il Comune ci mette 403mila euro

Un sistema di rilevazione delle targhe delle auto sparso per tutta la città: è il progetto che il Comune di Forlì ha avviato con la pubblicazione di un bando. Il progetto, spiega il bando, riguarda "l’esecuzione di opere civili in strade, piste ciclabili, banchine stradali del Comune di Forlì, per permettere l’installazione di un sistema tecnologico composto da telecamere (il cui acquisto non rientra nell’oggetto dell'appalto) che invieranno dati rilevanti alla centrale operativa di controllo del sistema e gestione dati per monitorare gli accessi e i transiti da/verso Forlì".

In sostanza verranno realizzati portali lungo i principali assi stradali, per i controlli dei veicoli e dei movimenti, anche in chiave di sicurezza. Nei costi previsti dal bando sono presenti anche opere murarie, per esempio i basamenti in cemento dei portali stessi, così come impianti elettrici. Per realizzare questo progetto il Comune ha previsto un importo complessivo dei lavori a base di gara di 403mila euro. Le buste saranno aperte il 9 marzo. I lavori dovranno essere completati in 8 mesi circa.