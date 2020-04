Il consigliere della Lega offende i partigiani e fa ironia sui morti del Coronavirus: scoppia la bufera

Un post di schermo alla Resistenza, ai partigiani ed anche alle tante morti causate dal Coronavirus. E' l'uscita infelice del consigliere della Lega di Forlì Francesco Lasaponara prima pubblicata su Facebook e poi cancellato, anche se in diversi lo hanno notato e salvato. Nel post si ironizza sulle mancate celebrazioni del 25 Aprile a causa del divieto di incontri pubblici. Lasaponara prima si augura che i “partigiani più anziani sono, meglio è” (cioè la categoria più a rischio di letalità in caso di contagio), poi si ironizza sul fatto che per loro non avrebbe impedito l'assembramento ed anzi incoraggiato in città particolarmente colpite dall'epidemia come Milano. “Ovviamente se poi dovessero ammalarsi dispiacerebbe molto a tutti, ma è un rischio che va corso per qualcosa di importante. E' un rischio che dobbiamo correre”.

Poi una serie di ingiurie: “Come i cani che abbiano vittoriosi sui cadaveri dei leoni, ma i cani restano cani e i leoni sono leoni” e “#partigianoprendiloinmano” e la dizione volgare “partigiANO”. Ed è così che anche in tempo di Coronavirus - quando ai rappresentanti politici che siedono in istituzioni si chiede più che mai sobrietà e attenzione all'emergenza in corso – la solita e stantia polemica sulla Resistenza è servita. Poche righe in cui si riesce con successo a offendere partigiani, gli anziani tutti in generale, con un macabro umorismo a cadaveri ancora caldi dei morti per l'epidemia. Il tutto in un contesto in cui il sindaco Gian Luca Zattini, di cui Lasaponara è consigliere di maggioranza, fin dalla campagna elettorale non ha mai fatto mistero di non volere sfregiare in alcun modo la Resistenza.

Sul caso è stato già promessa un'interrogazione parlamentare. Lo dice in una nota il senatore di LeU e coordinatore nazionale del movimento politico èViva, Francesco Laforgia: "Ho presentato una interrogazione alla Ministra dell'Interno sulla notizia sconcertante di un consigliere comunale della Lega, a Forli', che ha pubblicato su fb un post aberrante contro la festa della Liberazione, in particolare con insulti insopportabili nei confronti dei partigiani, definiti 'cani', e con l'augurio ai più anziani ancora in vita di scendere in piazza a contrarre il virus. Il post è stato rimosso quando ormai era troppo tardi. In queste ore assistiamo ad un crescendo di dichiarazioni denigratorie nei confronti della Resistenza da parte di esponenti della destra, a pochi giorni dal 25 aprile. Non assisteremo in silenzio. Pretendiamo da chi sta nelle Istituzioni il rispetto della storia e della Costituzione di questo Paese".

Duro anche il commento di Daniele Valbonesi, Segretario Territoriale PD Forlivese: “Lasaponara Cinicamente, incoraggia partigiani e ed esponenti ANPI a radunarsi “spalla a spalla” per celebrare il 25 aprile, così da favorire il contagio. “Meglio se vecchi”, dice vigliaccamente. Per poi condire la sua dichiarazione con parole ingiuriose e volgari, come la storpiatura del nome “partigiano” associata al retto. E chiosando il tutto con una frase oscena: “partigiano prendilo in mano”. Uno schifo. Davvero un’oscena bassezza, oltre che cinica. Ma la Lega è allora questa? Sono questi gli individui con cui Salvini intenderebbe governare il Paese? Questi rozzi e grotteschi personaggi da quattro soldi che fanno politica con lo slogan “partigiano prendilo in mano”? Rimaniamo basiti e schifati. E anche arrabbiati. Chiediamo quindi che il sindaco di Forlì prenda provvedimenti e che la Lega cacci a pedate questo essere. O dovremmo trarre la conclusione che il partito di Matteo Salvini è orgoglioso di gente come Francesco Lasaponara”.

Anche la formazione di sinistra èViva Forlì ritiene “irricevibile il post del consigliere leghista poi cancellato. Chi sta nelle istituzioni rispetti la storia e la Resistenza. Purtroppo non stupisce più che in prossimità delle celebrazioni per il 25 aprile singoli o, peggio, forze politiche si lancino in infondate quanto ormai scontate elucubrazioni denigratorie della Resistenza ed apologetiche del fascismo. Non stupisce che chi non ha altri argomenti che quello di cercare nemici cerchi uno straccio di effimera notorietà con argomenti che sarebbero risibili, se non fossero contrari agli stessi elementi fondativi della Repubblica Italiana. Stupisce invece che sia un eletto nelle istituzioni cittadine a definire "cani" i conquistatori della democrazia che gli ha permesso di avere l'onore di rappresentare i cittadini nel Consiglio Comunale di Forlì, e Leoni coloro che la democrazia soffocarono e sostituirono sindaci e consigli comunali con un Podestà”.

“Sorprende altresì (ma forse non del tutto) che un partito come la Lega, che ha governato il paese, detiene un robusto consenso elettorale, governa Forlì e si candida a governare nuovamente l'Italia dia spazio tra i propri eletti a chi coltiva e propaganda idee che contrastano frontalmente non solo con la Costituzione ma con gli stessi valori di base che consentirono all'Italia di riconoscersi come Comunità Nazionale e di risorgere dal disastro della dittatura e della guerra. La piccolezza del personaggio si rivela d'altra parte nell'aver subito rimosso il gravissimo intervento, ma la pochezza del suo partito di appartenenza si palesa nella totale assenza di censure al vergognoso evento.

Attendiamo fiduciosi almeno le prese di distanza del Sindaco Zattini che tra due giorni sarà chiamato a celebrare il 25 Aprile, in rappresentanza di tutti i cittadini forlivesi”, conclude il coordinamento forlivese del movimento della sinistra èViva.

Sulla questione anche Marco di Maio, deputato di Italia Viva: "Un consigliere comunale della Lega a Forlì, esponente della maggioranza che sostiene l'Amministrazione del sindaco Zattini (che immagino vorrà dissociarsi...), "celebra" il 25 aprile. Il consigliere sostanzialmente augura la morte ai partigiani, agli anziani iscritti all'Anpi invitandoli a riunirsi per ammalarsi di Covid. Poi definisce "cani" coloro che sconfissero quelli che lui chiama "leoni" all'epoca della Liberazione: "cani" i partigiani, "leoni" i nazifascisti che occupavano e vessavano la nostra popolazione. Una vergogna assoluta. Parole ancor più gravi se scritte (anche se poi rimosse) da un dipendente del Ministero della Difesa, un militare che avrebbe il dovere di conoscere e rispettare la nostra storia: persino quella che a lui non piace. Le sue parole offendono la memoria collettiva; e offendono i nostri militari che ogni giorno, in Italia e nel mondo, tengono alti i valori costituzionali e la difesa delle libertà di cui oggi, grazie ai "cani" che sconfissero i "leoni", oggi godiamo. Libertà che gli permettono di scrivere queste indecenze e di fare il consigliere comunale; ma mi auguro che il suo partito e il ministero di cui è dipendente vogliano non solo prendere le distanze, ma assumere provvedimenti. Anzi ne sono sicuro, vero?".

Tra le prese di posizione anche il Il Gruppo consiliare di Forlì e Co: "E' inaccettabile che a 75 anni dalla caduta del fascismo un rappresentante politico mostri queste forme di nostalgia per un regime che ha rappresentato la negazione della libertà per gli italiani e dalla cui caduta sono nate proprio quelle istituzioni che lui per primo dovrebbe rappresentare e servire con onore. Dopo le esitazioni e i tentennamenti mostrati durante la discussione per la concessione della cittadinanza onoraria alla senatrice Segre, ancora una volta la maggioranza di destra alla guida del Comune mostra come fra i suoi esponenti vi siano posizioni intollerabili e revisioniste su vicende rispetto alle quali invece il giudizio dovrebbe essere netto e condiviso. Visto il ripetersi di vicende di questo genere, il Sindaco e la Giunta non possono più trincerarsi dietro un colpevole silenzio, ma devono chiarire finalmente la loro posizione. Se l'Amministrazione si riconosce nei valori costituzionali e democratici dell'antifascismo deve esprimere una netta e severa condanna di dichiarazioni che sviliscono il ruolo della Resistenza e offendono le nostre tradizioni civiche".