Post Covid-19, nuovi modi di generare vita e speranza: una tavola rotonda online

Giovedì, in diretta streaming sul canale YouTube dell'Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro, prosegue il percorso formativo dell’AC diocesana con una tavola rotonda sul tema della consapevolezza post Covid-19 verso nuovi modi di generare vita e speranza. Formazione dal titolo "...e quindi uscimmo a riveder le stelle", promossa in collaborazione con il Mlac (Movimento Lavoratori Azione Cattolica), alle 21.

"Il tempo inedito che stiamo attraversando - dichiara il presidente Edoardo Russo - mostra ogni giorno di essere, con ancor più consapevolezza di altri un tempo 'rivelativo'. Capace di aiutarci a (ri)scoprire ciò che è più importante e, al tempo stesso, cogliere in modo nuovo le nostre fragilità, personali e comunitarie. Ecco perchè possiamo essere educati dal tempo della pandemia. Un tempo che ci sollecita a maturare uno sguardo non ingenuo eppure tenacemente fiducioso sulla vita, sugli altri e sulla storia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aperto a tutta la cittadinanza sul tema dell'abitare, coinvolgendo tre relatori di grande spessore, a cominciare dal presidente nazionale dell'Azione Cattolica, Matteo Truffelli, che parlerà di come sarà da rivedere la vita associativa ed ecclesiale e quale contributo la Chiesa è chiamata a dare per ricucire le relazioni nella società, per continuare con Mauro Magatti, sociologo, che proporrà spunti che permettano a tutti di ripartire migliori con ma "nuova" normalità che ci attende e concludere con lo pneumologo forlivese Cristiano Colinelli, che esporrà una visione sanitaria sull'argomento. A moderare l'incontro sarà il giornalista Enrico Samorì.