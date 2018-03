"Come vivere dopo l'infarto": torna con tre incontri il programma educazionale

"Come vivere dopo l’infarto: potrò tornare come prima?", il programma educazionale rivolto ai cittadini forlivesi con malattia coronarica, giunge alla quarta edizione. Il ciclo di incontri si terrà nei sabati di marzo a partire dalle 9.30 nella sala riunioni della Fondazione Cardiologica Sacco (Piazza F.lli Ruffini, 6, Forlì). Il primo dei tre appuntamenti in programma verterà su "Cos’è l’infarto miocardico e come viene curato".

"Il programma, alla sua quarta edizione, si pone l' obiettivo di favorire la partecipazione attiva del paziente (e dei suoi famigliari) al piano di cura redatto al momento della dimissione dall’Ospedale - illustra Marcello Galvani, presidente dell'associazione Cardiologica Forlivese e direttore dell'Unità Operativa di Cardiologia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni -. E’ infatti scientificamente dimostrato che, nei mesi e negli anni successivi all’infarto, l’aderenza alle terapie prescritte e l’adozione di un corretto stile di vita riduce al minimo (meno del 1% all’anno) la probabilità di nuove ricadute della malattia".

"Al fine di ottenere questo entusiasmante risultato è però necessario un forte impegno da parte di tutti i protagonisti del processo di cura (paziente, famigliari, operatori sanitari), basato sulla condivisione delle finalità, degli interventi sanitari e della verifica dei risultati di questo confronto - conclude Galvani, che sarà tra i docenti degli incontri -. Il programma è articolato in una serie di riunioni su temi specifici (della durata di 2 ore circa) in cui medici ed infermieri illustreranno ai partecipanti cos’è l’infarto miocardico, come viene curato e gli stili di vita da adottare dopo l’evento acuto. Verrà dato il più ampio spazio alle domande dei partecipanti che potranno approfondire con gli operatori sanitari i temi trattati".

Docenti saranno inoltre Donatella Ferrini, dell'associazione Cardiologica Forlivese; Ottorino Catapano, responsabile Ambulatorio Coronarico dell'Unità Operativa di Cardiologia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, e le infermiere Barbara Forti, Caterina Radogna, Tania Ballestra e Meris La Corte, tutte dell'Unità Operativa di Cardiologia del nosocomio forlivese. Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati. Per informazioni è possibile rivolgersi a Patrizia Dall’Agata, dell'associazione Cardiologica Forlivese, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, contattandola telefonicamente al numero 0543 31787.

Programma

Sabato 10 marzo ore 9:30

Cos’è l’infarto miocardico e come viene curato

Sabato 17 marzo ore 9:30

I farmaci necessari una volta a casa

Sabato 24 marzo ore 9:30

I corretti stili di vita