Posticipato il corteo della Lega sulla "morte" del centro: "Non interferiamo coi Mercoledì"

La manifestazione dei “lumini rossi” della Lega Nord per denunciare la “morte” del commercio in centro non si terrà mercoledì durante i 'Mercoledì del cuore', ma venerdì sera. Il posticipo dell'iniziativa è stato annunciato dallo stesso capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale Daniele Mezzacapo, che nel corso di una conferenza stampa aveva illustrato questa protesta, tra una serie di iniziative politiche che verranno organizzate fino alla campagna elettorale del 2019 per la scelta del sindaco di Forlì.

“Il corteo dimostrativo, promosso dalla Lega, per denunciare il crollo di presenze, le vetrine sfitte e i negozi chiusi in centro storico a Forlì è posticipato a venerdì sera dalle 20 alle 21.30, per non intralciare lo svolgimento dei 'Mercoledì del cuore', spiega Mezzacapo. Alcuni, infatti, si erano allarmati per l'esibizione di simboli del lutto, seppure per protesta politica, durante un momento di festa. I 'Mercoledì', infatti, vedono ormai una grandissima partecipazione dei negozi, ristoranti ed esercizi pubblici, che investono risorse proprie per attirare i clienti. La protesta politica sarebbe andata a stridere con gli allestimenti e gli eventi festosi che vengono proposti con fatica dagli esercenti.

La manifestazione si terrà in ogni caso, venerdì sera alle 20 con punto di ritrovo in corso Mazzini. Spiega Mezzacapo: “Su richiesta di alcuni negozianti che hanno espresso la volontà di prendere parte alla manifestazione di protesta per la ‘morte’ del centro storico forlivese, abbiamo deciso di posticiparne lo svolgimento a venerdì dalle ore 20.00 alle ore 21.30, anche per non interferire con i Mercoledì del cuore”.