Potati i bagolari di Corso della Repubblica, il sindaco: "Al lavoro per rendere Forlì più bella"

Potati i bagolari di Corso della Repubblica. "Sono stati tantissimi i negozianti ed i semplici cittadini che in questi mesi hanno sollecitato l'intervento - esordisce il sindaco Gian Luca Zattini -. Per anni se ne era parlato, ma poco era stato fatto. La situazione a nostro avviso era insostenibile e appena abbiamo potuto, grazie all’ausilio dei nostri tecnici, siamo intervenuti. Alcuni palazzi, infatti, erano letteralmente ‘aggrediti’ dalle fronde di queste piante che ne oscuravano la visuale e creavano non pochi problemi in termini di sicurezza".

Il primo cittadino ringrazia "tutti gli uffici comunali e gli operatori specializzati che hanno lavorato senza sosta per ‘ripulire’ Corso della Repubblica. Insieme possiamo migliorare Forlì e renderla ancora più bella".