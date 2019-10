Potenziamento della rete elettrica: previsti lavori in centro storico

Proseguono i lavori di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico nel comune di Forlì: giovedì le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno nel centro cittadino per importanti e non prorogabili lavori di manutenzione e di potenziamento della cabina elettrica secondaria che si trova all’interno della Questura di Forlì.

"I lavori, necessari e complessi, sono finalizzati a migliorare la qualità del servizio per i cittadini e riguarderanno il rinnovamento tecnologico delle apparecchiature elettromeccaniche all’interno dell’impianto stesso, nell’ottica di prevenzione di eventuali guasti - viene spiegato da E-Distribuzione -. Nell’occasione i tecnici dell’azienda elettrica controlleranno anche l’assetto e la distribuzione dei carichi elettrici in tutta l’area coinvolta dall’interruzione della fornitura di energia".

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per giovedì dalle 13:30 alle 20. I clienti sono stati informati attraverso affissioni di manifestini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda "di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche".

Le strade interessate

Di seguito il dettaglio delle vie interessate: Via Sant'Anna da 18 a 22, da 26 a 28, da 32 a 36, 40, da 44 a 52, da 21 a 27, da 31 a 35, da 39 a 43, da 47 a 49, da 53 a 55, 59, da 63 a 67; Corso Garibaldi 173, 177, 181, 187, 193, da 199 a 205, da 209 a 211; Via Castello da 4 a 12a, da 16 a 20, da 26 a 34, da 38 a 40, 1, 7, 11; Via Bruno da 10 a 12, 16, da 20 a 22, da 11 a 15, 19, da 23 a 27, 33; via Zauli 48, da 52 a 54, 58, 62, 66, da 43 a 47, 51; via Bacilina 4, da 8 a 22, da 1 a 13, 19; e via Tartagni da 2 a 4a.