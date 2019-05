Povertà: più di tremila hanno bussato alle porte della Caritas. Promosso il reddito di cittadinanza

Quale fotografia della povertà a Forlì e nel suo territorio? A realizzare l'istantanea è il soggetto che forse sta più vicino ai problemi della povertà, vale a dire la Caritas. "Poveri di fraternità" è il titolo del rapporto povertà 2018 a cura della diocesi di Forlì Bertinoro. I dati, raccolti dai 29 centri di ascolto Caritas attivi sul territorio, in collaborazione con diversi uffici diocesani tra cui la Pastorale della famiglia, il Servizio Migrantes e l'ufficio Missionario, sono allarmanti. "Le scenario che abbiamo di fronte è preoccupante. Negli ultimi 4 anni la povertà è in aumento a livello nazionale. I dati riguardano non i singoli individui ma anche i nuclei familiari con uno o più figli. In Italia la povertà assoluta riguarda soprattutto i minori. Inoltre oggi chi nasce povero quasi sicuramente manterrà questo status, l'ascensore sociale è infatti rotto nel nostro paese. Emerge chiaramente dai dati raccolti che le famiglie composte dai cittadini stranieri sono le più povere. Le cause sono tre: la mancanza di una rete familiare su cui appoggiarsi, la possibilità di accesso esclusivamente ai lavori meno retribuiti ed infine l'impossibilità di ottenere un contratto di affitto sugli immobili”, sottolinea Elena Galeazzi, membro dell'osservatorio Caritas diocesana.

A Forlì il tasso di povertà è triplicato negli ultimi anni. Nell'anno 2018 sono stati registrati 7.451 beneficiari dei servizi Caritas e nei 29 i centri di ascolto attivi sul territorio di Forlì. Ed ancora: 3.121 utenti, 1.644 famiglie e 79.765 persone di passaggio. Sempre Galeazzi: “Ultimamente abbiamo registrato un calo delle prese in carico a lungo termine da parte della Caritas. Questo calo è dovuto a tre fattori: la possibilità di beneficiare di misure di sostegno al reddito da parte delle famiglie più povere, la ripartenza di molti cittadini stranieri e la diminuzione degli arrivi. Tuttavia il numero di utenti di passaggio è in crescita, sono in continuo aumento gli interventi di prima accoglienza, pernottamento e prima colazione principalmente. In merito vorrei evidenziare che necessitiamo di volontari da inserire nei centri di ascolto di Forlì. La richiesta ha carattere di urgenza”.

I cittadini italiani serviti dalla Caritas di Forlì sono preventivamente uomini poveri e soli, di età compresa tra i 45 ed i 60 anni, senza lavoro e senza diritto di accedere alla pensione. Il problema più attuale riguarda i profughi: 36% è la percentuale in crescita di ragazzi tra i 19 ed i 34 anni che arrivano dal Marocco, dalla Nigeria e dalla Romania chiedendo asilo ai nostri centri in città. Commenta Galeazzi: “La maggior parte di loro si presenta prima ai nostri sportelli che alla questura. Non hanno niente. Sono ragazzi soli, senza soldi ed identità”.

Altro dato allarmante è la crescita di nuclei familiari con figli minori che ci chiedono assistenza. La questione delle politiche abitative continua ad essere pressante sul nostro territorio. Molte famiglie non riescono ad accedere ad affitti ridotti o ad essere accolte in alloggi pubblici. L'utenza della Caritas è composta principalmente da persone disoccupate, molte prive di reddito (considerando anche il lavoro irregolare) altre faticano a raggiungere 1000 euro mensili. Le richieste di aiuto per problemi di salute, fisici e psicologici, soprattutto depressione, sono in aumento. I trasferimenti monetari promossi dall'Inps non bastano, 289 euro mensili a persona è una cifra ridicola", conclude Galeazzi.

"C'è una rete solidale che va protetta, promossa e sostenuta. Il reddito di cittadinanza è un processo da sostenere, crea una rete solidale reale. Il fenomeno della cosiddetta guerra tra poveri (ovvero il risentimento circolante tra persone in difficoltà che sfocia in episodi di violenza) è in crescita, ci preoccupa. Gli effetti della legge sulla sicurezza in tema di immigrazione, stanno provocando sul territorio forlivese seri problemi. Una molteplicità di persone senza cittadinanza, senza reddito e senza un posto in cui passare la notte richiederanno aiuto. Il dormitorio della Caritas non può essere la risposta, anche perché non basterebbero i posti letto”, sottolinea Sauro Bandi, direttore della Caritas di Forlì. "Le famiglie con più di tre figli a Forlì fanno fatica ad arrivare a fine mese, i contratti lavorativi sono spesso brevi e non permettono alle persone di prendere un immobile in affitto. La comunità si deve mobilitare per cambiare questa situazione", evidenzia Roul Mosconi, assessore alle politiche sociali. “La mentalità della fraternità, della solidarietà e della condivisione deve crescere in consapevolezza e diventare un aiuto reale e costante”, conclude Livio Corazza, vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro.